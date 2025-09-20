БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италия ще спори за втора поредна титла на Били Джийн Кинг къп

Италианките очакват победителя от двубоя между САЩ и Великобритания.

национален отбор на Италия за Били Джийн Кинг къп
Снимка: БТА
Защитаващият титлата си тим на Италия победи Украйна с 2:1 успеха и се класира за финала на отборния турнир по тенис за жени Били Джийн Кинг къп в Шънджън (Китай).

Жасмин Паолини се справи с Елина Свитолина, за да изравни резултата, преди да си партнира със Сара Ерани, за да спечели и в решаващия мач на двойки.

Успехът помогна на италианките да станат първия отбор, достигнал до три поредни финала в този турнир, откакто Чехия спечели три поредни титли от 2014 до 2016 година.

Паолини и Ерани донесоха победата на Италия след успех над Марта Костюк и Людмила Киченок с 6:2, 6:3, предизвиквайки бурни аплодисменти от многобройните италиански фенове, които останаха по местата си почти до полунощ в югоизточен Китай.

Бившата №3 в света Свитолина пропиля шанса да даде на страната си непреодолим аванс от 2:0 и възможност да се бори за първи трофей в неделя, след като загуби с 6:3, 4:6, 4:6 от Паолини.

В първия мач от сблъсъка украинката Костюк надделя над Елизабета Кочарето с 6:2, 6:3.

Следващият съперник на Италия е или САЩ, който ще се бори за рекордна 19-а титла в турнира, или четирикратните финалистки от Великобритания, като тези два отбора играят в другия полуфинал днес.

