Елизара Янева надделя в българския полуфинал на турнира в Пазарджик

Спорт
18-годишната родна състезателка ще играе срещу французойка или туркиня на финала.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Българката Елизара Янева се класира за финала на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК Фаворит.

В изцяло български полуфинал тя победи сънародничката си Лидия Енчева с 6:2, 6:0 за 56 минути игра.

Янева доминираше изцяло в срещата, в която направи пет пробива. Тя спечели десет поредни гейма след 2:2 в първия сет, за да триуфмира.

За титлата българката ще играе срещу победителката от двубоя между №3 Селена Яничиевич (Франция) и №5 Чагла Бююкакчай (Турция).

За 18-годишната Янева това е трети финал в турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF през този сезон. Тя спечели две поредни титли през февруари в Манакор (Испания).

19-годишната Енчева има два финала, след като триумфира в Галац (Румъния) през юни и стана вицешампионка в Куршумлийска Баня (Сърбия) през месец юли.

Вчера Лия Каратанчева стана шампионка на двойки в надпреварата.

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.

#Лидия Енчева #Елизара Янева

