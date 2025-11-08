Андрей Чорбанов, ИТН: Ще има увеличение за младите лекари и медицински сестри

Бюджетът за следващата година забоксува, но увеличение в заплащането на младите лекари и медицинските сестри ще има. Това заяви категорично в студиото на "Говори сега" имунологът и председател на Комисията по образование и наука в парламента - депутатът от ИТН проф. Андрей Чорбанов.

"Всичко е предвидено как да се случи и е поставено в бюджет. Така че то ще бъде осъществено чрез специализиран трансфер от централния бюджет към Здравната каса. Ние имахме много работни срещи, за да намерим най-законния, най-безопасния, от гледна точка на оспорване, начин да бъде направено това нещо. Знаете, няма как директно да се финансират болниците, защото ще бъде държавна помощ и няма как да се наложи на болница и да даде висока заплата. Но чрез трансфер, в който ще бъде фиксиран, че става дума само единствено за заплати, болниците ще получат тези пари", каза Чорбанов.