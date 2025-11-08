БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Чорбанов, ИТН: Ще има увеличение за младите лекари и медицински сестри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Андрей Чорбанов, ИТН: Ще има увеличение за младите лекари и медицински сестри
Слушай новината

Бюджетът за следващата година забоксува, но увеличение в заплащането на младите лекари и медицинските сестри ще има. Това заяви категорично в студиото на "Говори сега" имунологът и председател на Комисията по образование и наука в парламента - депутатът от ИТН проф. Андрей Чорбанов.

"Всичко е предвидено как да се случи и е поставено в бюджет. Така че то ще бъде осъществено чрез специализиран трансфер от централния бюджет към Здравната каса. Ние имахме много работни срещи, за да намерим най-законния, най-безопасния, от гледна точка на оспорване, начин да бъде направено това нещо. Знаете, няма как директно да се финансират болниците, защото ще бъде държавна помощ и няма как да се наложи на болница и да даде висока заплата. Но чрез трансфер, в който ще бъде фиксиран, че става дума само единствено за заплати, болниците ще получат тези пари", каза Чорбанов.

Гледайте целия разговор тук

#ИТН #Андрей Чорбанов

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Празнуваме Архангеловден!
3
Празнуваме Архангеловден!
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Продължава издирването на 20-годишната Стефани
6
Продължава издирването на 20-годишната Стефани

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Още от: Политика

Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Показахме, че може да има бюджет за догодина без вдигане на данъци и осигуровки
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Показахме, че може да има бюджет за догодина без вдигане на данъци и осигуровки
Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията
Чете се за: 01:10 мин.
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата? Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?
Чете се за: 02:10 мин.
Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Чете се за: 01:37 мин.
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
САЩ изключи Унгария от санкционния режим САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:27 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи...
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ