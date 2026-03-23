Англия без Еберечи Езе срещу Уругвай и Япония

Националният отбор на Англия няма да разчита на един от своите ключови играчи за предстоящите контроли срещу Уругвай и Япония. Англичаните ще бъдат без Еберечи Езе. Футболистът на Арсенал е с контузия в прасеца, а новината съобщи мениджърът Микел Артета.

Атакуващият халф не игра при загубата с 0:2 от Манчестър Сити на финала за Купата на лигата заради травмата.

Езе беше включен в състава от 35 души на селекционера на Англия Томас Тухел в петък за мачовете срещу Уругвай на стадион „Уембли“ на 27 март и Япония на същото място четири дни по-късно, като част от подготовката на англичаните за Световното първенство.

„Не, той е аут“, каза Артета пред репортери, когато го попитаха дали Езе ще бъде годен за националния отбор. „Трябва да направим още един преглед след шест или седем дни и да изчакаме резултатите. Това е контузия на крака. На прасеца му.“

Британските медии съобщиха, че крилото на Нюкасъл Юнайтед Харви Барнс може да замени Езе в състава на Англия.