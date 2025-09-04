БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Анисимова взе реванш от Швьонтек за срама от Уимбълдън и е на 1/2-финал на US Open

Спорт
Американката ще спори за втори пореден финал на турнир от Големия шлем срещу възкръсналата Наоми Осака.

Аманда Анисимова
Снимка: БТА
53 дни по-късно, Аманда Анисимова най-накрая успя да си отмъсти за катастрофалната загуба на финала на Уимбълдън с 0:6, 0:6 от Ига Швьонтек. Американката спечели реванша с полякинята на четвъртфиналите на US Open с 6:4, 6:3 за час и 36 минути.

Поставената под №8 постигна успеха си благодарение на силната игра на посрещане. Двубоят започна с размяна на пробиви, но при 5:4 в своя полза Анисимова направи решаващата крачка за спечелване на сета, печелейки подаването на съперничката.

Световната №2 отново стартира с пробив във втората част, представителката на домакините изравни за 2:2, а при 4:3 тя отново проби и след това затвори двубоя с третата си възможност на свое подаване.

"Това безспорно е най-ценната победа в кариерата ми. Излязох на корта без капка страх. Постоянно се движих и се опитвах да съм на най-високо ниво", сподели щастливата американка пред репортери.

В първия си полуфинал на "Флъшинг Медоус" Аманда Анисимова ще се изправи срещу възкръсналата Наоми Осака (Япония), която елиминира Каролина Мухова (Чехия) с 6:4, 7:6(3) в последния четвъртфинал при жените.

Бившата №1 в света ще търси първа титла от Големия шлем от Australian Open 2021 насам. Поставената под №23 показа по-здрави нерви в най-важните моменти, а от другата страна №11 в схемата страдаше и от проблем в лявото ѝ бедро.

