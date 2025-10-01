640 нарушения за 4 месеца: Общинските камерите в Пловдив засичат нагли шофьори

Близо четири месеца след като общинските пътни камери в Пловдив бяха свързани със системата на полицията, нарушенията по пътищата продължават. От юни досега са регистрирани около 640 нарушения, като над 570 вече са обработени и санкционирани.

Камерите записват в реално време, а кадрите се изпращат в ситуационния център на МВР. Ако има нарушение, шофьорът получава глоба. Полицията използва и необозначени автомобили с цивилни служители, които подават сигнали към най-близките патрули.

"Нарушителят бива спрян от униформения екип, а цивилните служители участват като свидетели в административно-наказателното производство", уточниха от "Пътна полиция".

Най-честите нарушения

"Най-често виждаме неправилно престрояване, каране в насрещното, преминаване на червено и спиране на спирки. Такситата също спират неправомерно, особено в час пик", обясни инж. Ангел Велчев от Центъра за управление на трафика.

По думите му, инцидентите се увеличават в пиковите часове, когато шофьорите са изнервени и бързат:

"Вечер пък основният проблем е високата скорост. Неотдавна имаше ПТП пред нашия офис – водачът не успя да вземе завой и се удари в бензиностанция."

Камери и бъдещи планове

В момента 24 камери следят движението в града. Записите се пазят 20 дни. До края на годината общината планира да постави нови устройства и да разшири обхвата на наблюдение.

"Работим по проект за свързване на повече кръстовища и оборудването им с камери и детектори. В началото на следващата година очакваме да имаме и първите шест стационарни радари за скорост", съобщи инж. Велчев.

Призив към шофьорите

"В повечето случаи най-наглите нарушения ги виждаме. Каране в насрещното, преминаване на червено – няма как да останат незабелязани. Камерите помагат и при разследване на ПТП, защото предоставяме записите на колегите от полицията", подчерта той.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева