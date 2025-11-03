Анисимова запази шансове за полуфинал на Финалите в Рияд

Аманда Анисимова запази шансове за класиране на полуфиналите в заключителния Мастърс на осемте най-добри дами в Рияд, Саудитска Арабия.

Вицешампионката от Уимбълдън и US Open обърна победителката в Австралия Мадисън Кийс след 4:6, 6:3, 6:2.

Анисимова започна по-бавно срещата и отстъпи в първия сет, но след това беше много солидна, за да оформи пълния обрат.

Така тя е с баланс 1-1. Една победа и една загуба има и Ига Швьонтек, която по-рано днес загуби от Елена Рибакина, гарантирала си участие в последните четири.

В последните мачове от група "Серина Уилямс" Анисимова и Швьонтек ще се изправят една срещу друга в повторение на финала от Уимбълдън, а Кийс, която е с две поражения, играе с Рибакина.