Анджелина Джоли се готви да напусне Щатите?



Анджелина Джоли май се готви да си събере куфарите за чужбина!

Според слухове от Холивуд, актрисата вече мисли за нов живот далеч от САЩ. Причината? Каза, че вече не разпознава страната си и иска повече свобода.

Една от опциите ѝ е Камбоджа — там е роден осиновеният ѝ син Мадокс и тя има супер силна връзка с мястото.

Споменава се също и Франция и Африка, защото Джоли е работила много там и често снима благотворителни проекти.

Междувременно, тя мисли да продаде огромния си дом в Лос Анджелис — явно новият ѝ лайф ще бъде по-близо до природата и по-далеч от папараците.

Истината е, че никой не знае точно кога и къде ще се премести — тя просто подгрява темата. Но ако реши да се махне, честно… напълно в неин стил. Кралица на непредсказуемите ходове.





