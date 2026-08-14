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Ансамбълът на България: Искаме да покажем това, което можем

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Спорт
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Българските гимнастички се чувстват по-уверени след подиум тренировката и са готови да дадат всичко от себе си на световното първенство във Франкфурт

Ансамбълът на България: Искаме да покажем това, което можем
Снимка: БТА
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Националният ансамбъл на България по художествена гимнастика е готов за участието си на Световното първенство във Франкфурт. След подиум тренировката Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова заявиха, че се чувстват по-спокойни и уверени преди същинската надпревара.

Българките изиграха на състезателния килим двете си композиции – с три обръча и два чифта бухалки, както и с пет топки. Тренировката им даде възможност да усетят обстановката в залата преди важния многобой.

"Минахме тренировката, усетихме атмосферата в залата, чувстваме се по-спокойни и ще дадем всичко от себе си на състезанието“, заяви Емилия Обретенова.

Магдалена Вълкова разкри, че в композициите не са правени сериозни промени, като основният акцент в подготовката е бил върху по-спокойното изпълнение.

"Няма големи промени в съчетанието, работим с повече спокойствие и настроение и се чувстваме по-уверени в момента“, коментира тя.

Според Магдалина Миневска в последния етап от подготовката ансамбълът е наблегнал основно на точността и увереността.

"Определено се чувстваме доста по-уверени, просто ни трябва повече кураж“, каза Миневска.

Рейчъл Стоянов подчерта, че гимнастичките осъзнават залога на световното първенство, но трябва да останат концентрирани единствено върху собственото си представяне.

"Отговорността със сигурност е много голяма, но това не трябва да ни повлияе, защото ние сме тук, за да си свършим работата, а другото зависи от съдиите“, заяви Стоянов.

Рая Божилова също посочи, че основната задача е ансамбълът да пренесе на състезателния килим показаното в тренировките, а Маргарита Василева беше категорична: „Нашето желание е да покажем това, което работим всеки ден, защото го можем.“

Многобоят при ансамблите е в събота между 12:00 и 19:00 часа българско време. България е в група „В“, която стартира в 14:45 часа.

Залогът във Франкфурт е изключително сериозен, тъй като първите три ансамбъла в крайното класиране ще осигурят квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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