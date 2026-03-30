Ансамбълът на България с бронз на Световната купа в София

Ансамбълът на България спечели бронзов медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в София. Момичетата започнаха много силно и поведоха в класирането след изпълнението с пет топки.

Във второто си съчетание с обръчи и бухалки обаче допуснаха грешка, която им коства по-предно класиране. Въпреки това събраха 53.600 точки и завършиха на трето място.

Българките се класираха и за финалите на отделните уреди, където ще имат нов шанс за още медали.

Състезанието продължава с решаващите изпълнения на най-добрите отбори.