Антъни Генов достигна до финала на двойки на тенис турнира в Будапеща

Антъни Генов се класира за финала на двойки на тенис турнира на твърди кортове в Будапеща с награден фонд 15 хиляди долара.

Левичарят Генов и Енцо Уолърт (САЩ), които са водачи в схемата при дуетите, надделяха убедително над французите Луи Теса и Пабло Трошю с 6:2, 6:2 за около час.

Така в спора за трофея утре те очакват победителя от двубоя между номер 2 Матяш Фюле (Унгария) и Брандон Перес (Венецуела) срещу третите поставени Майкъл Чжу (САЩ) и Георги Кравченко (Украйна), които играят по-късно днес.

23-годишният българин се стреми към осма титла на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете. Последния си трофей той спечели в тандем със сънародника си Николай Неделчев в надпреварата от същия ранг в София през август миналата година.