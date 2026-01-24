Антоан Гризман е със скъсан мускул и няма да играе срещу Майорка

Атлетико Мадрид ще бъде без Антоан Гризман в двубоя от Примера дивисион у дома срещу Майорка в неделя, заяви старши треньорът на "червено-белите" Диего Симеоне. Нападателят на столичани ще отсъства за неопределен период от време заради скъсан мускул.

"Винаги сме усещали отсъствието му. Той наистина е много важен за състава", категоричен беше аржентинският специалист пред медиите в събота.

По-рано през седмицата Атлетико завърши наравно 1:1 срещу Галатасарай в Шампионската лига.

"Единственото, което ме притеснява, са резултатите. Хубаво е, че имаме футболисти, които могат да влязат в игра и да помогнат", каза още Симеоне, който се надява на нови попълнения в състава по време на зимния трансферен период.

Мадридчани са на четвърто място в класирането и изостават на 8 точки зад лидера Барселона.