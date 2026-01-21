Галатасарай и Атлетико Мадрид не се победиха

Галатасарай и Атлетико Мадрид завършиха 1:1 в двубой от основната фаза на Шампионската лига, игран в Турция, докато Карабах поднесе сериозна изненада, след като победи с 3:2 Айнтрахт Франкфурт и сложи край на участието на германците в турнира.

Точката в Истанбул запази Атлетико Мадрид в топ 8 на временното класиране – „дюшекчиите“ заемат осмото място с 13 точки и към момента са сред отборите, които биха пропуснали първия плейофен кръг. Галатасарай е 16-и с 10 точки и остава в битката за продължаване напред.

Испанците започнаха ударно и откриха резултата още в четвъртата минута, когато Джулиано Симеоне се разписа с глава след бърза контраатака. Домакините обаче реагираха и в 21-ата минута възстановиха равенството – Роланд Шалай центрира в наказателното поле, а Маркос Йоренте неволно отклони топката в собствената си врата за 1:1. До края Атлетико отправи пет точни удара, но не успя да стигне до победен гол.

В другия мач Карабах изкова драматичен успех срещу Айнтрахт Франкфурт и окончателно елиминира германците от надпреварата. Домакините поведоха рано с гол на Камило Дюран, но в 10-ата минута Джан Юзун изравни. В 78-ата минута Франкфурт стигна до обрат чрез реализирана дузпа от Фарес Чаиби, но радостта им бе кратка. Дюран отбеляза втория си гол само две минути по-късно, а в добавеното време Балул Мустафазада донесе победата на азербайджанския тим с последния удар в мача.

Така, кръг преди края, Айнтрахт Франкфурт вече е сигурен отпаднал, докато Карабах се изкачи до 17-о място и запази шансове за продължаване напред.