ИЗВЕСТИЯ

Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

Антонина Зетова повика четири световни шампионки до 19 г. за първенство на планетата

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
14 състезателки заминават за подготвителния турнир в Китай.

Антонина Зетова
Снимка: Startphoto.bg
Антонина Зетова включи в групата за мондиала в Тайланд четири от световните шампионки, които триумфираха с титлата до 19 години. За Азия заминават Димана Иванова, Виктория Нинова, Калина Венева и Дарина Нанева. Новият капитан е Христина Вучкова, след като Елица Атанасиевич няма да пътува по семейни причини. От групата отпадат Емилета Рачева, Александра Съйкова и Радостина Маринова.

Отборът заминава утре вечер за Китай, където ще участва в подготвителен приятелски турнир. Там ще срещне Сърбия (16 август), Нидерландия (17-и) и Канада (18-и). Целта на турнира е отборът да се аклиматизира към часовата разлика.

Съставът на България:

Разпределители

Лора Китипова
Димана Иванова

Посрещачи

Мирослава Паскова
Александра Миланова
Ивета Станчулова
Калина Венева

Централни блокировачи

Христина Вучкова
Нася Димитрова
Мария Кривошийска
Дарина Нанева

Либеро

Мила Пашкулева
Виктория Нинова

Диагонали

Мерелин Николова
Микаела Стоянова

Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство
Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство
Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България
Чете се за: 04:27 мин.
#Антонина Зетова #Български национален отбор по волейбол за жени

