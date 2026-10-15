Апелативният съд в Пловдив гледа мярката на сочената за организатор на схемата за източване на НЗОК

Апелативният съд в Пловдив гледа мярката за неотклонение на проф. Мариела Генева, сочена като организатор на схемата за източване на пари от Здравната каса чрез фалшиви хоспитализации.

Съдебното заседание беше прекъснато, за да се изчака медицински екип, който да окаже помощ на обвиняемата, на която й прилоша докато даваше обяснения.

Тя обжалва постоянното си задържане, след като от ареста подаде оставка като ръководител на Клиниката по ревматология в Университетската болница "Свети Георги" и като декан на Медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив.

Пред съда днес проф. Генева потвърди за фиктивните хоспитализации, чрез които според обвинението са източени над 3 млн. евро от Здравната каса.