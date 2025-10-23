Апоел Тел Авив ликува срещу Монако в София (ВИДЕО)

Апоел Тел Авив изкова трети пореден успех в Евролигата. Съставът на Димитрис Итудис се наложи над Монако с 85:77 в среща от шестия кръг, която се изигра в "Арена 8888". Тимът, домакинстващ в София, трябваше да се потруди доста, но реши всичко в своя полза във финалните минути срещу баскетболистите на Василис Спанулис.

Израелците имат на сметката си пет победи и една загуба, а "монегаските" продължават с колебливото си представяне от началото на сезона, като към този момента са с три успеха и три поражения На 29 октомври (сряда) Апоел ще приеме на българска земя Партизан, докато Монако ще се отправи към Пирея за гостуване на Олимпиакос.

Василие Мицич , Колин Малкълм и Дан Отуру положиха усилия символичните домакини да намерят пътя към двуцифрената разлика в дебютните минути. Майк Джеймс бе обичайният заподозрян в офанзивен план за гостите, но само той се оказа недостатъчен и израелците се пребориха за аванс от 9 точки в края на встъпителната част.

Джонатан Мотли пое щафетата за начало на втория период и „червените“ не срещнаха проблеми да си върнат вкуса на двуцифрената преднина. Алфа Диало и Джеймс намериха солидни аргументи в това отношение, а „монегаските“ показаха признаци на живот, но действащите шампиони в Еврокъп не трепнаха и се прибраха в съблекалнята при 44:34.

Даниъл Тайс даде да се разбере, че отборът от Княжеството няма да се предаде и в хода на третата десетка почти собственоръчно направи изоставането му само точка. Поредните стабилни изяви на Мицич и Отуру този път не спряха възхода на участника в Лига Про А, който се добра до така желяния обрат за актив от точка след 30 минути игра.

Драма не липсваше и в заключителната четвърт, в която смяната на водачеството се превърна в тенденция. Мотли взе диригентската палка, а няколко силни моменти в защита върнаха едноличното лидерство на тима от Тел Авив. Аргументите на гостите започнаха да се изчерпват и Мицич се възползва от този факт, за да предреши окончателно изхода на двубоя с 58 секунди, оставащи на часовника.

Василие Мицич се отличи за Апоел с 22 точки, включително и с 4 точни стрелби зад дъгата. Джонатан Мотли остави на сметката си 17, Колин Малкълм (5 борби) и Дан Отуру нанизаха по 11, Антонио Блекни отбеляза 10.

Майк Джеймс блесна за Монако с 20 точки и 5 асистенции. Ели Окобо (8 завършващи подавания) и Даниъл Тайс (8 борби) реализираха по 12, Алфа Диало има 10 точки.