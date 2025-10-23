БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Апоел Тел Авив ликува срещу Монако в София (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Израелците, които продължават да домакинстват на българска земя в Евролигата, отказаха и "монегаските".

апоел тел авив ликува монако софия видео
Снимка: euroleaguebasketball/X
Слушай новината

Апоел Тел Авив изкова трети пореден успех в Евролигата. Съставът на Димитрис Итудис се наложи над Монако с 85:77 в среща от шестия кръг, която се изигра в "Арена 8888". Тимът, домакинстващ в София, трябваше да се потруди доста, но реши всичко в своя полза във финалните минути срещу баскетболистите на Василис Спанулис.

Израелците имат на сметката си пет победи и една загуба, а "монегаските" продължават с колебливото си представяне от началото на сезона, като към този момента са с три успеха и три поражения На 29 октомври (сряда) Апоел ще приеме на българска земя Партизан, докато Монако ще се отправи към Пирея за гостуване на Олимпиакос.

Василие Мицич , Колин Малкълм и Дан Отуру положиха усилия символичните домакини да намерят пътя към двуцифрената разлика в дебютните минути. Майк Джеймс бе обичайният заподозрян в офанзивен план за гостите, но само той се оказа недостатъчен и израелците се пребориха за аванс от 9 точки в края на встъпителната част.

Джонатан Мотли пое щафетата за начало на втория период и „червените“ не срещнаха проблеми да си върнат вкуса на двуцифрената преднина. Алфа Диало и Джеймс намериха солидни аргументи в това отношение, а „монегаските“ показаха признаци на живот, но действащите шампиони в Еврокъп не трепнаха и се прибраха в съблекалнята при 44:34.

Даниъл Тайс даде да се разбере, че отборът от Княжеството няма да се предаде и в хода на третата десетка почти собственоръчно направи изоставането му само точка. Поредните стабилни изяви на Мицич и Отуру този път не спряха възхода на участника в Лига Про А, който се добра до така желяния обрат за актив от точка след 30 минути игра.

Драма не липсваше и в заключителната четвърт, в която смяната на водачеството се превърна в тенденция. Мотли взе диригентската палка, а няколко силни моменти в защита върнаха едноличното лидерство на тима от Тел Авив. Аргументите на гостите започнаха да се изчерпват и Мицич се възползва от този факт, за да предреши окончателно изхода на двубоя с 58 секунди, оставащи на часовника.

Василие Мицич се отличи за Апоел с 22 точки, включително и с 4 точни стрелби зад дъгата. Джонатан Мотли остави на сметката си 17, Колин Малкълм (5 борби) и Дан Отуру нанизаха по 11, Антонио Блекни отбеляза 10.

Майк Джеймс блесна за Монако с 20 точки и 5 асистенции. Ели Окобо (8 завършващи подавания) и Даниъл Тайс (8 борби) реализираха по 12, Алфа Диало има 10 точки.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #БК Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
5
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Баскетбол

Берое загуби домакинството си на шампиона в Еврокъп Вилньов д'Аск
Берое загуби домакинството си на шампиона в Еврокъп Вилньов д'Аск
Монтана победи шампиона в Адриатическата лига Будучност Монтана победи шампиона в Адриатическата лига Будучност
Чете се за: 02:47 мин.
Тридесет души са арестувани от ФБР във връзка с нелегални залози в НБА и игра на покер Тридесет души са арестувани от ФБР във връзка с нелегални залози в НБА и игра на покер
Чете се за: 03:22 мин.
Локомотив Пловдив се цели в нова златна страница в историята си при дебюта в НБЛ Локомотив Пловдив се цели в нова златна страница в историята си при дебюта в НБЛ
Чете се за: 02:55 мин.
Треньорът на Портланд и гард на Маями са замесени в поредния скандал със залагания в НБА Треньорът на Портланд и гард на Маями са замесени в поредния скандал със залагания в НБА
Чете се за: 02:10 мин.
Макаби Тел Авив измъкна успеха от Реал Мадрид в Белград Макаби Тел Авив измъкна успеха от Реал Мадрид в Белград
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
По света
3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картината остава непроменена 3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картината остава непроменена
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ