Арда посреща ЦСКА и Черно море в Стара Загора

Арда ще приеме ЦСКА и Черно море на стадион "Берое" в Стара Загора, обявиха от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз.

Причина за това е ремонтът на тревното покритие на стадион "Арена Арда" в Кърджали.

Възпитаниците на Александър Тунчев са домакини на ЦСКА в отложен мач от петия кръг на Първа лига в четвъртък, 18 септември от 17:30 часа.

Четири дни по-късно е и двубоят от девети кръг с Черно море от 18:00 часа.