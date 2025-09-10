"Арена СамЕлион" е домакин на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска Лига

Самоков е домакин на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска Лига. Надпреварата събира 24 европейски отбора, част от които и шампиони на страните си. Всички мачове ще се проведат в "Арена СамЕлион" и в тях ще се играе на принципа на пряката елиминация.

Срещите от квалификационния турнир започват от 19-и и завършват на 25-и септември. Мачът на Рилски спортист от турнира е на 21 септември, от 18:45 часа срещу естонския шампион Калев/Крамо.