БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арест в Румъния: Шефът на пътната агенция е задържан за подкупи

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Ръководителят на румънската пътна агенция беше задържан в разследване за корупция. Властите твърдят, че са били плащани подкупи в размер от 600 до 1500 евро. Парите са били в замяна на достъп до изпитни въпроси за получаване на книжка за шофьори на товарни превозни средства.

Ръководителят на румънската пътна агенция беше задържан от прокурори от Националната дирекция за борба с корупцията. Срещу 57-годишния Кристиан Антон се води разследване за корупция, включващо подкуп, търговия с влияние и сформиране на организирана престъпна група.

Полицията е провела обиски по случая на 23 адреса в столицата Букурещ и в окръзите Бакъу, Долж, Тимиш и Вълча. Местата включват централата на Румънската агенция за пътен транспорт, частни жилища и офиси на компании.

В имоти, свързани с Антон, са били открити 350 000 евро в брой, скрити в кутии за обувки. По-късно са открити допълнителни средства, с което общата сума достига над 500 000 евро.

Властите твърдят, че са били плащани подкупи в размер от 600 до 1500 евро в замяна на достъп до изпитни въпроси, необходими за получаване на професионален сертификат за шофьори на товарни превозни средства. Кристиан Антон е бил наблюдаван няколко месеца. Записи на разговори между него и други лица включват препратки към мрежи за влияние и начини за заемане на определени позиции.

Антон е адвокат по професия. Бил е началник на кабинета на лидера на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну по време на мандата му като министър на транспорта. По-късно, през 2024 г., е назначен за ръководител на Румънската пътна администрация. По случая се разследват общо 12 заподозрени.

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Европа

Мъжете в Германия под 45 г. се нуждаят от одобрение от властите за по-дълъг престой в чужбина
Мъжете в Германия под 45 г. се нуждаят от одобрение от властите за по-дълъг престой в чужбина
Украински атаки в Русия: Поразен е петролопровод и рафинерия Украински атаки в Русия: Поразен е петролопровод и рафинерия
Чете се за: 00:50 мин.
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
Папа Лъв XIV отправи послание за мир и покаяние на католическия Великден Папа Лъв XIV отправи послание за мир и покаяние на католическия Великден
Чете се за: 02:00 мин.
Папа Лъв XIV отправя Великденската си литургия и благословия Папа Лъв XIV отправя Великденската си литургия и благословия
Чете се за: 00:30 мин.
Католическият свят празнува Великден Католическият свят празнува Великден
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ