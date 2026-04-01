Арест в Румъния: Шефът на пътната агенция е задържан за подкупи

Ръководителят на румънската пътна агенция беше задържан в разследване за корупция. Властите твърдят, че са били плащани подкупи в размер от 600 до 1500 евро. Парите са били в замяна на достъп до изпитни въпроси за получаване на книжка за шофьори на товарни превозни средства.

Ръководителят на румънската пътна агенция беше задържан от прокурори от Националната дирекция за борба с корупцията. Срещу 57-годишния Кристиан Антон се води разследване за корупция, включващо подкуп, търговия с влияние и сформиране на организирана престъпна група.

Полицията е провела обиски по случая на 23 адреса в столицата Букурещ и в окръзите Бакъу, Долж, Тимиш и Вълча. Местата включват централата на Румънската агенция за пътен транспорт, частни жилища и офиси на компании.

В имоти, свързани с Антон, са били открити 350 000 евро в брой, скрити в кутии за обувки. По-късно са открити допълнителни средства, с което общата сума достига над 500 000 евро.

Властите твърдят, че са били плащани подкупи в размер от 600 до 1500 евро в замяна на достъп до изпитни въпроси, необходими за получаване на професионален сертификат за шофьори на товарни превозни средства. Кристиан Антон е бил наблюдаван няколко месеца. Записи на разговори между него и други лица включват препратки към мрежи за влияние и начини за заемане на определени позиции.

Антон е адвокат по професия. Бил е началник на кабинета на лидера на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну по време на мандата му като министър на транспорта. По-късно, през 2024 г., е назначен за ръководител на Румънската пътна администрация. По случая се разследват общо 12 заподозрени.