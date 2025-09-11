Арести в турския медиен гигант



Десет души на ръководни позиции в „Джан холдинг“ – компания, която притежава водещи турски медии като Show TV, Habertürk и Bloomberg Türkiye, бяха задържани при мащабна операция на Главната прокуратура в Истанбул.

Обвиненията:

организирана престъпна група

измами

пране на пари

По време на акцията са запечатани 121 фирми, а полицията е претърсила офиси на пл. „Таксим“, автомобили и жилища на задържаните.

Какво се случва с медиите?

Телевизиите продължават да излъчват нормално.

Сайтът Habertürk също публикува новини без прекъсване.

Засега няма официален коментар от холдинга.





