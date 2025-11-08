Архангеловден – денят на ангелите, които пазят хората

Днес Българската православна църква отбелязва Архангеловден – празник, посветен на светите ангели и техния предводител Архангел Михаил. Денят е и професионален празник на полицаите, а имен ден имат близо 240 хиляди българи с имена като Михаил, Михаела, Ангел, Галя, Елина и техни производни.

Според църковното учение ангелите са пазители и защитници на хората, които ги насърчават към добри дела и ги предпазват от зло.

Мнозина вярващи споделят, че усещат своя ангел хранител, когато им се случват добри неща или намират сила в труден момент.

Архангел Михаил се смята за водач на небесното воинство и защитник на душите – този, който според Библията побеждава злото. Затова денят се свързва с вяра, закрила и сила.

Много хора празнуват с близки и приятели, събират се на трапезата и отбелязват деня с добро настроение.

Архангеловден е един от най-обичаните празници у нас – ден, който напомня, че всеки човек има своя ангел пазител.