БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Архангеловден – денят на ангелите, които пазят хората

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Запази
празнуваме архангеловден
Слушай новината

Днес Българската православна църква отбелязва Архангеловден – празник, посветен на светите ангели и техния предводител Архангел Михаил. Денят е и професионален празник на полицаите, а имен ден имат близо 240 хиляди българи с имена като Михаил, Михаела, Ангел, Галя, Елина и техни производни.

Според църковното учение ангелите са пазители и защитници на хората, които ги насърчават към добри дела и ги предпазват от зло.

Мнозина вярващи споделят, че усещат своя ангел хранител, когато им се случват добри неща или намират сила в труден момент.

Архангел Михаил се смята за водач на небесното воинство и защитник на душите – този, който според Библията побеждава злото. Затова денят се свързва с вяра, закрила и сила.

Много хора празнуват с близки и приятели, събират се на трапезата и отбелязват деня с добро настроение.

Архангеловден е един от най-обичаните празници у нас – ден, който напомня, че всеки човек има своя ангел пазител.

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
2
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
6
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: У нас

Готови ли са българските училища да използват изкуствения интелект?
Готови ли са българските училища да използват изкуствения интелект?
Репортаж за Общинския културен институт "Красно село" Репортаж за Общинския културен институт "Красно село"
Чете се за: 00:15 мин.
"От Египет до Скандинавия" в Етнографския музей в Разград "От Египет до Скандинавия" в Етнографския музей в Разград
Чете се за: 00:17 мин.
Нина Николина представя новия си сингъл "Страх от високо" Нина Николина представя новия си сингъл "Страх от високо"
Чете се за: 00:42 мин.
Награда за хуманитаристика за писателката Теодора Димова Награда за хуманитаристика за писателката Теодора Димова
Чете се за: 00:40 мин.
Български учени създадоха модел, който дава на роботите "триизмерен мозък" Български учени създадоха модел, който дава на роботите "триизмерен мозък"
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Чете се за: 03:57 мин.
Регионални
Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември Драгомир Стойнев: Без действия на правителството, животът "Лукойл" ще замре на 21 ноември
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина Борис Бонев: След кризата с боклука – зимен хаос в София? Столицата има едва 4 снегорина
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще получяава руски петрол и газ
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ