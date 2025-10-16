Археолози откриха златен гроб на млада жена край Тополовград

Български археолози направиха впечатляващо откритие край село Капитан Петко войвода – непокътнат гроб на млада жена от началото на II век.

Жената е била погребана по древния римски обичай – кремация на място, като тялото е било поставено върху дървено ложе в тухлена камера със свод.

Сред находките има масивни златни обеци, златна аграфа с релефно женско изображение и полусферични апликации – бижута, които показват, че погребаната е била жена от висок социален статус. Подобен накит е откриван единствено в Рим, в гроба на Креперия Трифена.

Археолозите са намерили още бронзова масичка тип трипод с крака във формата на митични сирени – рядка находка за територията на Римската империя, както и тоалетно сандъче, стъклени и керамични съдове, хурка от кост и кожени обувки.

Откритието е сред най-ценните за последните години и показва, че в този район е живяла богата и влиятелна римска общност.