Арина Сабаленка и Коко Гоф посягат към трофея от "Ролан Гарос"

Първите две в световната ранглиста при дамите Арина Сабаленка и Коко Гоф ще определят новия шампион на „Ролан Гарос“. За тенисистката от Беларус това ще бъде първо участие в двубоя за трофея в Париж, докато Гоф има опит след финала си преди три години, когато беше тийнейджърка.

В четвъртък Сабаленка сложи край на впечатляващата серия от 26 последователни победи на Ига Швьонтек в турнира. Тенисистката от Полша се беше устремила към четвърти пореден триумф на „Ролан Гарос“, но след 6:0 във финалния трети сет Сабаленка затвърди доминацията си в момента.

Значително по-лесна беше задачата на Гоф, която в другия полуфинал даде общо три гейма на участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Луис Боасон.

Изминаха 7 години, откакто №1 и №2 в света ще играят за трофей от Големия шлем при дамите и 12, откакто това се случи за последно в Париж. Показателно е, че и четирите замесени – Симона Халеп, Каролине Вожняцки, Серина Уилямс и Мария Шарапова вече не се състезават.

В събота Сабаленка и Гоф ще се срещнат за 11-ти път, като до момента двете са си разменили по 5 победи. Последният им дуел беше на финала в Мадрид преди няколко седмици, а №1 в света се наложи в два сета. Гоф също има успех на червени кортове над Сабаленка – от турнира в Рим през 2021 г.

Сабаленка стана и първата от 2016 г. насам, която достига до три последователни финала в турнири от Големия шлем (US Open, Australian Open и Ролан Гарос). За последно с подобно постижение можеше да се похвали Серина Уилямс (Australian Open, „Ролан Гарос“ и Уимбълдън).

От своя страна Гоф добави, че не се притеснява да се изправи срещу най-добрата тенисистка в света в момента.

Двубоят за трофея в Париж започва в 16:00 часа.





