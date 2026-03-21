БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арина Сабаленка започна с победа защитата на титлата си на турнира в Маями

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Обзор на мачовете от тази нощ.

арина сабаленка завоюва титлата маями
Снимка: БТА
Слушай новината

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка (Беларус) започна с победа защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка WTA 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Сабаленка, която се стреми да бъде петата тенисистка за всички времена, триумфирала в Маями за втора поредна година, надделя със 7:6(5), 6:4 във втория кръг над американката Ан Ли за 1 час и 42 минути.

Поставената под №1 в схемата шампионка призна, че макар да не е доволна от цялостното си ниво на игра, е доволна от реакцията си на трудностите. Тя пропиля преднина от 4:1 в първия сет, който взе след тайбрек, а във втората част поведе с 3:1 и спечели мача.

Следващата съперничка на Сабаленка ще бъде Кейти МакНали (САЩ), която победи Синюй Ван (Китай) с 6:4, 1:6, 6:0.

Поставената под №6 Аманда Анисимова (САЩ) преодоля колебание във втория сет, след като сервира за мача преди прекъсването заради дъжд, за да елиминира австралийката Айла Томлянович с 6:1, 5:7, 6:4.

Поставените под №4 Коко Гоф (САЩ) и №7 Жасмин Паолини (Италия) се справиха след изоставане от един сет и също продължават напред. Гоф надделя над Елизабета Кочарето (Италия) с 3:6, 6:4, 6:3, а Паолини се справи с Тейлър Таунзенд (САЩ) с 6:3, 1:6, 6:2.

В изцяло казахстански сблъсък третата поставена Елена Рибакина спечели срещу сънародничката си Юлия Путинцева с 6:3, 6:3.

@wta Serving Aces and serving The newly minted World No.2 Elena Rybakina takes Putintseva in straight sets 6-3, 6-3 and moves into Round 3! #MiamiOpen ♬ original sound - WTA

Доста от поставените напуснаха надпреварата. Анастасия Захарова (Русия) победи №22 Анна Калинская (Русия) с 3:6, 6:1, 7:5, румънката Сорана Кърстя отстрани №14 Линда Носкова (Чехия) с 6:2, 3:6, 6:4, Алиша Паркс (САЩ) постигна успех над 33-а в схемата Мария Сакари (Гърция) с 6:3, 6:3, а Кейти Боултър (Великобритания) се справи с №17 Клара Таусон с 6:7(4), 6:4, 1:0 и отказване на датчанката.

Деветата поставена Елина Свитолина (Украйна) продължи към третия кръг след победа над Емерсон Джоунс (Австралия) с 6:2, 6:4, а №11 Екатерина Александрова (Русия) се наложи над Лили Тагер (Австрия) с 6:3, 6:3.

В други срещи рускинята Диана Шнайдер надделя над Тереза Валентова (Чехия) със 7:6(7), 7:6(3), Юлия Стародубцева (Украйна) над Кристина Букса (Испания) с 6:2, 3:2 и отказване, Елизе Мертенс (Белгия) над Елвина Калиева (САЩ) с 6:2, 6:0, №13 Каролина Мухова (Чехия) елиминира Камила Осорио (Колумбия) с 4:6, 6:2, 7:5, Елена Остапенко (Латвия) спечели срещу Даяна Ястремска (Украйна) с 6:4, 6:4, американката Хейли Баптист се наложи над №19 Людмила Самсонова (Русия) с 6:3, 7:5, а №27 Марта Костюк (Украйна) се справи с Камила Рахимова (Русия) - 6:2, 6:4.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
Почина холивудската звезда Чък Норис
2
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
3
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
4
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
5
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
6
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога

Най-четени

1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ