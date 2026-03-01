Арктическото шахматно поле – какво следва за Гренландия?

Докато дипломатическата буря между Вашингтон, Копенхаген и Нуук продължава, Гренландия вече не е просто далечен остров от лед и тишина. Тя се превърна в епицентър на новия световен ред. Днес на острова се сблъскват две реалности. От една страна е амбицията на Доналд Тръмп да „разшири американския хоризонт“ и да подсигури ресурсите на бъдещето. От друга, е волята на един малък, но горд народ, който вижда в топенето на ледовете не само екологична катастрофа, но и шанс за своята отдавна мечтана независимост.

Вижте разказ от първо лице на журналиста Йоахим Райгстад, който е кореспондент на норвежката национална телевизия на ледения остров. С него разговаря Тихомир Игнатов.

Гренландия – огромна ледена шир, някога смятана за зона с „ниско напрежение“, днес гореща точка в глобалната политика. Докато световните сили се насочват към стратегическото ѝ местоположение и скрити богатства, местното население изпраща ясно послание: тяхната култура и история не са за продан.

Йоахим Райгстад – кореспондент на норвежката национална телевизия: „Много хора в Гренландия се страхуват, че евентуална американска анексия или завземане би означавало, че ще понесат същите последици, както в Аляска. Когато Аляска става американски щат, коренното население е загубило част от културата и езика си. Така че това е проблем за гренландците.“

Йоахим Райгстад е северно-балтийски кореспондент на норвежката национална телевизия и следи отблизо всички процеси, които се случват в Гренландия. Последното му пътуване до столицата Нуук е преди две седмици.

Йоахим Райгстад – кореспондент на норвежката национална телевизия: „Сега има много по-голямо военно присъствие, отколкото преди. Повечето от тях са датчани, разбира се има и някои офицери от други страни от НАТО, които също са там, за да участват във военното учение „Арктическа издръжливост“, което ще продължи до 2026 г., и определено ще има по-голямо присъствие, което, разбира се, създава известен страх сред гренландския народ, но датските военни също бяха много добри в това как да обяснят на местните ситуацията. Те допускат хората до корабите и военните съоръжения, посетителите разговарят с офицерите, за да разберат, че няма от какво да се притесняват.“

Йоахим Райгстад – кореспондент на норвежката национална телевизия: „Скорошно проучване в Гренландия показа, че повече от 50% – 54%, ако не се лъжа, все още имат страх от военни действия от страна на САЩ. Така че да, страхът определено е налице. Начинът, по който Тръмп и неговите хора говореха, казвайки, че трябва да го направим, можем да го направим по лесния или по трудния начин, създаде притеснения. Аз говорих с хората там. Няколко човека ми казаха, че обмислят да се преместят в Дания, защото не се чувстват сигурни и не искат да бъдат част от никаква военна анексия.“

Райгстад разказва, че преобладаващата част от населението са инуити, чиито предци са мигрирали от Азия през Канада преди хилядолетия. Не липсват и много смесени бракове, при които единият родител е датски гражданин.

Йоахим Райгстад – кореспондент на норвежката национална телевизия: „Културата все още е много силна. Те имат свой собствен език, който е напълно различен от датския. Ако не сте го учили, няма да разберете нищо. Културата също няма нищо общо.“

Островът, с население от около 57 000 души, се намира в непосредствена близост до нововъзникващи арктически морски маршрути. Топенето на леда създава възможност значително да се съкрати пътят между Азия и Европа в сравнение с маршрута през Суецкия канал. Гренландия също така се намира върху стратегически коридор, който свързва Арктика с Атлантическия океан.

БНТ: Защо Гренландия стана толкова важна в този момент? Йоахим Райгстад – кореспондент на норвежката национална телевизия: „Ами, първо има няколко причини за това. Преди всичко е важно да се знае, че Гренландия и Арктика се считат много дълго време за зона с нисък риск. Това означава, че не трябва да има военни действия и напрежение. Гренландия има много стратегическо положение, както по отношение на защитата на арктическите страни, така и за САЩ заради космическата база в северната част. Гренландия играе много важна стратегическа роля в прихващането на враждебни ракети. Също така е много важно заради възможността за получаване на природни ресурси – много минерали, може да има нефт и газ в земята и под леда. Също така Тръмп се страхува, че Русия и Китай могат да имат сходни интереси. Той иска да бъде първият.“ БНТ: Има ли сега китайско или руско присъствие там? Йоахим Райгстад – кореспондент на норвежката национална телевизия: „Не, разбира се. Имало е дискусия за това, след като Тръмп каза, че фиордите около Гренландия са пълни с китайски и руски военни кораби. Прави се постоянно наблюдение и няма такива следи. Единствените военни кораби, които могат да се видят, са предимно американски и, разбира се, датски. Разбира се, има дебати около това, че Китай е имал интерес към разработването на минерали или намирането на минерали в Гренландия, но това няма нищо общо със сигурността. Това са основно компании, свързани с Китай, и става въпрос за това как да се намали тяхното влияние. Така че не, няма трайни отпечатъци от Китай.“

През януари американски медии обявиха, че Тръмп подготвя предложение – до 700 милиарда долара за самоуправляващата се датска територия, както и директни плащания за гражданите и поемане на датската субсидия.

Йоахим Райгстад – кореспондент на норвежката национална телевизия: „Това е просто мисловен експеримент. Нищо не може да се случи в реалността. Няма как да сложиш цена на Гренландия и гренландския народ. Те не са толкова загрижени за парите. По-скоро са загрижени за собствения си начин на живот и запазването на културата. Датската субсидия на Гренландия, или да кажем парите, които Дания дава на Гренландия, са около десет хиляди щатски долара на човек годишно. Дания полага големи икономически усилия, за да поддържа Гренландия финансово, и няма съмнение, че Гренландия е зависима от тези пари, но има голяма разлика между финансово подпомагане и закупуване, както Тръмп каза. В скандинавските страни имаме модел на социално подпомагане. Това е много добре развит модел, който дава на хората безплатно здравеопазване, образование и много други предимства. На годишна база това са много големи разходи. Не мисля, че американците биха поддържали социалистическа или социалдемократическа система на тяхна територия.“ БНТ: Как хората гледат на тарифните заплахи ? Йоахим Райгстад – кореспондент на норвежката национална телевизия: „Честно казано, не мисля, че това е много голяма заплаха. Мисля, че тарифната заплаха е по-голяма заплаха за американските потребители, отколкото за гренландските или датските потребители. Дания има много стабилна икономика – да, частично зависима от САЩ, но не изцяло. Митническите заплахи са по-скоро на дипломатическо ниво.“ БНТ: Каква е вашата прогноза, как ще продължи наддаването за тази стратегическа зона? „Мисля, че сега ще видим малко повече мир и спокойствие по този въпрос, тъй като Дания в момента прави много инвестиции в Гренландия и гарантира, че страната е в безопасност. Мисля, че датските и гренландските политици свършиха много добра дипломатическа работа към Тръмп и неговата администрация, за да обяснят ситуацията и че не става въпрос само за едно голямо парче лед. Мисля, че повечето от нас, които работихме в Гренландия през последната година, бяхме много изненадани от това как функционира страната и тя функционира много добре. Да, няма съмнение, че все още има някои трудни предизвикателства. Те са предимно социални – все още има проблеми, свързани с алкохолизма, както и сексуалното насилие.“ „Гренландия имаше много сложни отношения с Дания в продължение на много години. Сега са по-добри. Те се сближиха с Дания и искат да бъдат по-близки съюзници с Дания. Гренландия стана много по-силна като общност през изминалата година.“

Според анализатори Гренландия е тест за това как ще се преразпределя светът през XXI век – чрез пари, мита, партньорство или зачитане на суверенитета. И докато великите сили изчисляват цената на леда и минералите в милиарди, местното население остава в очакване кой ще контролира върха на света през следващия век.