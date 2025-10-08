Армията получава право да сваля дронове



Парламентът прие промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които дават на армията право да неутрализира дронове, навлезли незаконно над забранени територии или застрашаващи войски и военни кораби.

Решението мина на първо четене с 125 гласа „за“. С промените министърът на отбраната получава правото да разрешава използването на оръжие срещу безпилотни летателни и плавателни системи.

В мирно време всяка подобна акция ще се одобрява от министъра, дори когато се касае до съюзнически войски на наша територия.

В момента обаче армията не разполага със системи и оръжия, с които да сваля дронове. Тяхното закупуване предстои чрез проекти, финансирани от механизма SAFE на ЕС, включително заем от 3,2 млрд. евро. Не е ясно кога точно ще бъдат готови – очакванията са това да се случи преди 2030 г.

Партия „Възраждане“ се обяви категорично против, като мотивира решението си с опасения, че промяната може да доведе до въвличане в конфликт с Русия.





