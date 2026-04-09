Министерството на финансите ще публикува списък с...
Арне Слот: Бяхме в режим на оцеляване срещу ПСЖ, но "Анфийлд“ може да обърне всичко

Мениджърът на Ливърпул вярва в обрат въпреки загубата с 0:2 в Париж

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че тимът му е бил "в режим на оцеляване“ при поражението с 0:2 от Пари Сен Жермен в първия четвъртфинал от Шампионската лига, но остава оптимист за развоя на реванша.

Английският гранд беше под сериозен натиск на „Парк де Пренс“, като допусна попадения от Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия, а резултатът можеше да бъде и по-тежък. Въпреки това Слот вижда основания за надежда преди втория мач.

"Трябва да се позова на историята на този клуб и влиянието, което „Анфийлд“ може да окаже върху представянето ни. ПСЖ бяха по-добри и можеха да спечелят с повече от два гола, но хубавото е, че играчите ни показаха характер и не се предадоха“, коментира нидерландският специалист.

Ливърпул пристигна в Париж след тежка загуба с 0:4 от Манчестър Сити за ФА Къп, а формата на отбора остава колеблива. Срещу френския шампион „червените“ бяха принудени да се защитават дълбоко през по-голямата част от двубоя.

„Почти при всеки техен удар имахме много играчи зад топката. Това беше необходимо, защото иначе щяха да ни нанесат още по-сериозни щети“, обясни Слот.

Той разкри и защо Мохамед Салах не се появи в игра:
„В последните минути ставаше дума повече за оцеляване, отколкото за търсене на гол. Салах има много качества, но не е най-подходящият играч за 20-25 минути дълбока защита в наказателното поле.“

Въпреки трудностите, наставникът на Ливърпул е убеден, че всичко остава отворено:
„Само тези два гола ни оставят шанс за реванша. С подкрепата на феновете и по-добро представяне можем да се издигнем на съвсем различно ниво.“

Реваншът на „Анфийлд“ ще бъде решаващ за амбициите на мърсисайдци да достигнат до полуфиналите на турнира.

