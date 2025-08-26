БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Арне Слот: Не съм сигурен, че срещу Нюкасъл гледах футболен мач

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Мениджърът на Ливърпул отличи 16-годишния Рио Нгумоа, който отбелазаа победния гол.

Арне Слот
Снимка: БГНЕС
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че победата на Ливърпул с 3:2 над Нюкасъл във втория кръг на Висшата лига не е била сред най-красивите.

Наставникът уточни пред медиите, че това не е бил най-красивият мач за гледане.

„Не съм сигурен, че изобщо гледах футболен мач. Всичко се свеждаше до статични положения и дълги извеждащи пасове. Тактиката, за която говорих преди мача, нямаше голямо значение. Но ми хареса как се държахме. Първият половин час, дори първите 45 минути, бяха много тежки, но отборът не се пречупи“, заяви Слот.

Според него обясни защо отборът е изпитвал затруднения, макар да игра с човек повече през второто полувреме.

„Когато съперникът остана с десет души, можеше да се очаква, че това ще бъде голям плюс за нас. Но когато вратарят им изпълнява всяко статично положение, численото предимство почти не помага. Затова ни беше толкова трудно да удържим резултата при 2:0“, допълни нидерландецът.

Решителното попадение бе дело на 16-годишния Рио Нгумоа.

„Великолепен гол за 16-годишно момче. За възрастта си Рио завърши положението отлично. В съблекалнята някой каза, че е можел първо да овладее топката, но той е толкова уверен в себе си. За годините си завършва атаките отлично“, добави Слот.

Свързани статии:

16-годишен суперталант донесе ценен успех на Ливърпул
10 от Нюкасъл се бореха мъжки срещу шампионите на Англия.
Чете се за: 02:35 мин.
#Арне Слот # Нюкасъл

