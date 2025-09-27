Арнолд Шварценегер дирижира оркестър на Октоберфест в Мюнхен

Арнолд Шварценегер пое диригентската палка по време на Октоберфест в Мюнхен, съобщи АП.

В петък вечерта бившият губернатор на Калифорния и холивудска звезда спонтанно дирижира оркестър и пеещата публика в една от бирените шатри на фестивала, видимо наслаждавайки се на преживяването. След това актьорът от „Терминатор“, „Зов за завръщане“ и „Истински лъжи“ си направи селфита с музикантите, предаде германската агенция ДПА.

Снимки: БТА

Шварценегер беше облечен в традиционно баварско кожено яке, риза и дънки. Той бе придружен от партньорката си Хедър Милиган и сина си Кристофър.

Австриецът не за първи път посещава най-големия фолклорен фестивал в света. Често гостува както в родината си, така и в съседна Бавария. През 2024 г. той попадна в новините, след като беше временно задържан на летището в Мюнхен от митническите власти заради луксозен часовник, предназначен за благотворителен търг.

Октоберфест 2025 започна на 20 септември и ще продължи до 5 октомври. Фестивалът традиционно привлича около шест милиона посетители.



