Арсенал подсили защитата с английски национал за 51 милиона паунда

Арсенал продължава мащабната си лятна селекция. Английският шампион финализира трансфера на Езри Конса от Астън Вила, като лондончани ще платят 51 милиона паунда за 28-годишния защитник.

Английският национал е преминал успешно медицинските прегледи в Северен Лондон и е подписал договор за четири сезона. В споразумението е включена и опция за удължаването му с още една година.

Любопитното е, че един от първите мачове на Конса с новия екип може да бъде именно срещу досегашния му клуб. На 31 август Арсенал гостува на Астън Вила на "Вила Парк“, а защитникът ще има възможност бързо да се изправи срещу бившите си съотборници.

Привличането му идва в ключов момент за Микел Артета. Испанският мениджър не може да разчита на контузените Уилям Салиба и Юриен Тимбер, а универсалността на Конса му дава допълнителни възможности. Англичанинът може да бъде използван както в центъра на отбраната, така и като десен защитник.

Конса се превръща в петото лятно попълнение на Арсенал. Преди него на "Емиратс“ пристигнаха Пиеро Инкапие, Илан Мелие, Бруно Гимараеш и Кристос Цолис.

Междувременно Астън Вила вече предприе ход за подсилване на десния фланг на защитата, привличайки Аарън Уан-Бисака от Уест Хем под наем с условно задължение за откупуване.

Арсенал стартира защитата на титлата си във Висшата лига тази вечер. "Артилеристите“ приемат новака Ковънтри от 22:00 часа българско време.







