Артета е притеснен за травмите на Сака и Йодегор

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Арсенал даде "жертви" при победата с 5:0 над Лийдс.

микел артета съм чувствал горд моите играчи
Снимка: БТА
Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази притеснението си относно сериозността на контузиите на двама от основните си играчи – Букайо Сака и Мартин Йодегор, които напуснаха преждевременно терена при победата с 5:0 над Лийдс в събота.

Английският национал Сака беше заменен в 53-ата минута поради травма в подколянното сухожилие. Йодегор пък падна на дясното си рамо в началото на мача, като така и не се възстанови напълно.

„Това са негативите на деня. Мартин усети нещо в рамото си, когато се приземи на него. Не знаем повече. Ще трябва да бъде прегледан и да разберем малко по-конкретно. А Букайо усети нещо в подколянното си сухожилие, докато спринтираше. Това никога не е добър знак. Ще трябва да изчакаме и да говорим с лекарите. Той е имал подобни контузии и преди. Познава точно чувството“, коментира Артета след двубоя.

Иначе Арсенал започна впечатляващо сезона в Англия, като преди разгромната победа над Лийдс се справи и с Манчестър Юнайтед – 1:0 на „Олд Трафорд“.

Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Арсенал
Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Арсенал
Българският национал дебюитра като титуляр за отбора във Висшата лига.
Чете се за: 01:50 мин.
