Артета е притеснен за травмите на Сака и Йодегор

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази притеснението си относно сериозността на контузиите на двама от основните си играчи – Букайо Сака и Мартин Йодегор, които напуснаха преждевременно терена при победата с 5:0 над Лийдс в събота.

Английският национал Сака беше заменен в 53-ата минута поради травма в подколянното сухожилие. Йодегор пък падна на дясното си рамо в началото на мача, като така и не се възстанови напълно.

„Това са негативите на деня. Мартин усети нещо в рамото си, когато се приземи на него. Не знаем повече. Ще трябва да бъде прегледан и да разберем малко по-конкретно. А Букайо усети нещо в подколянното си сухожилие, докато спринтираше. Това никога не е добър знак. Ще трябва да изчакаме и да говорим с лекарите. Той е имал подобни контузии и преди. Познава точно чувството“, коментира Артета след двубоя.

Иначе Арсенал започна впечатляващо сезона в Англия, като преди разгромната победа над Лийдс се справи и с Манчестър Юнайтед – 1:0 на „Олд Трафорд“.