Артюр Фис оцеля в трилър с четири спасени мачбола и влезе в историята на Маями

Французинът Артюр Фис сътвори един от най-драматичните обрати на сезона, след като спаси четири мачбола и се класира за първи път в кариерата си на полуфинал в турнир от сериите „Мастърс“.

Поставеният под №28 Фис елиминира американеца Томи Пол със 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6) след близо три часа битка на твърдите кортове в Маями.

21-годишният тенисист впечатли не само с психическа устойчивост, но и с постоянството си на сервис – той пласира 10 аса и продължи серията си без допуснат пробив до 49 поредни сервис-гейма в турнира. Кулминацията дойде в решаващия тайбрек, където Фис изоставаше с 2:6, но спечели четири поредни точки, за да затвори мача.

В спор за място на финала французинът ще се изправи срещу Иржи Лехечка. Чехът преодоля испанеца Мартин Ландалусе със 7:6(1), 7:5 и за втори път в кариерата си достигна до полуфинал в турнир от тази категория.

В останалите срещи от турнира Александър Зверев продължава стабилното си представяне, след като надделя над Кентен Али със 7:6(4), 7:6(1). Германецът, който за шести път в последните седем „Мастърс“ турнира достига до тази фаза, ще се изправи срещу Франсиско Серундоло.

Франсис Тиафо също намери място сред най-добрите осем, след като обърна Теранс Атман с 6:4, 1:6, 6:4. Американецът ще има тежка задача в следващия кръг срещу Яник Синер.