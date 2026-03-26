БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Артюр Фис оцеля в трилър с четири спасени мачбола и влезе в историята на Маями

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

21-годишният французин обърна Томи Пол в един от мачовете на сезона и достигна първия си полуфинал в турнир от сериите "Мастърс“

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Французинът Артюр Фис сътвори един от най-драматичните обрати на сезона, след като спаси четири мачбола и се класира за първи път в кариерата си на полуфинал в турнир от сериите „Мастърс“.

Поставеният под №28 Фис елиминира американеца Томи Пол със 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6) след близо три часа битка на твърдите кортове в Маями.

21-годишният тенисист впечатли не само с психическа устойчивост, но и с постоянството си на сервис – той пласира 10 аса и продължи серията си без допуснат пробив до 49 поредни сервис-гейма в турнира. Кулминацията дойде в решаващия тайбрек, където Фис изоставаше с 2:6, но спечели четири поредни точки, за да затвори мача.

В спор за място на финала французинът ще се изправи срещу Иржи Лехечка. Чехът преодоля испанеца Мартин Ландалусе със 7:6(1), 7:5 и за втори път в кариерата си достигна до полуфинал в турнир от тази категория.

В останалите срещи от турнира Александър Зверев продължава стабилното си представяне, след като надделя над Кентен Али със 7:6(4), 7:6(1). Германецът, който за шести път в последните седем „Мастърс“ турнира достига до тази фаза, ще се изправи срещу Франсиско Серундоло.

Франсис Тиафо също намери място сред най-добрите осем, след като обърна Теранс Атман с 6:4, 1:6, 6:4. Американецът ще има тежка задача в следващия кръг срещу Яник Синер.

#Мастърс 1000 в Маями 2026 #Артюр Фис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: ATP

Чете се за: 02:10 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 03:35 мин.
Чете се за: 01:42 мин.
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ