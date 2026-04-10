Аржентина ще играе контроли срещу Хондурас и Исландия на емблематични колежански футболни стадиони в САЩ

Светвните шампиони ще се изправят срещу Хондурас на 6 юни на „Кайл Фийлд“ в Колидж Стейшън (Тексас) и срещу Исландия на 9 юни на стадион „Джордан-Хеър“ в Обърн (Алабама),

Настоящият световен шампион по футбол Аржентина ще завърши подготовката си за Мондиал 2026 това лято с два приятелски мача на емблематични колежански футболни стадиони в САЩ в началото на юни.

Тимът на Аржентина, начело с осемкратния носител на „Златната топка“ Лионел Меси, ще се изправи срещу Хондурас на 6 юни на „Кайл Фийлд“ в Колидж Стейшън (Тексас) и срещу Исландия на 9 юни на стадион „Джордан-Хеър“ в Обърн (Алабама), преди да се отправи към базата си в Канзас Сити.

„Очакваме с нетърпение завръщането на международния футбол на „Кайл Фийлд“, особено преди Световното първенство през лятото“, коментира спортният директор на Тексас A&M Трев Албъртс в изявление и добави:

"Това е много вълнуващо време за футбола по целия свят, както и в щата Тексас. Ще бъде чудесна възможност да приветстваме фенове от цял ​​свят в нашия кампус и едно от най-елитните места в колежанския спорт. Винаги се стремим да развиваме марката Texas A&M, за да разширим утвърдения си глобален обхват и въздействие. Знаем, че домакинството на подобни събития подчертава тази стратегия и ни позволява да продължим да разширяваме нашето присъствие.“

Това ще бъде първият международен футболен мач в 87-годишната история на стадион „Джордан-Хеър“.

"Настоящите шампиони да изберат Обърн за място на последния си мач преди защитата на титлата си представлява огромно постижение и невероятна възможност за университета. Този мач ще привлече световно внимание, а също към Обърн и нашата общност“, каза спортният директор Джон Коен.

Отборът на Аржентина, който е трети в световната ранглиста на ФИФА, попадна в Група J на ​​световното първенство. Официално защитата на титлата на аржентинците започва на 16 юни срещу Алжир в Канзас Сити, Австрия и Йордания също са част от тази група.

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението към Пловдив
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с...
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
От Асоциацията на прокурорите възразиха срещу предложения нов модел...

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

52-ма съдии ще ръководят мачове на световното първенство по футбол
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
