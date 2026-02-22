БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас
Аржентинец е все по-близо до трансфер в ЦСКА

Спорт
Очаква се защитникът да пристигне в София и да заиграе в редиците на "армейците" под наем.

Аржентинец е все по-близо до трансфер в ЦСКА
Снимка: БТА
ЦСКА е все по-близо до ново попълнение. „Армейците“ са на път да привлекат Факундо Родригес. Аржентинецът подписа нов договор с Естудиантес до 2028 след изтичането му на настоящия контракт, който беше до 2027 година. Очаква се защитникът да пристигне в София и да заиграе под наем в редиците на „червените“, съобщава изданието 0221.com.ar.

Родригес трябва да уточни последните детайли около договори си с "червените" и да остане в София под наем 18 месеца, като в разбирателството има и опция за откупуването му от аржентинския клуб. То ще стане евентуално на по-висока цена заради новия контракт на централния защитник с досегашния му клуб.

Факундо Родригес премина през 2024 в Естудиантес за сума от 1 200 000 долара. През настоящата година той има само 73 минути в игра за тима си при успеха над скромния Итусаинго с 4:0 за Купата на Аржентина.

През 2025 Родригес има 41 мача за Естудиантес. Напускането му стана възможно заради привличането на Томас Паласиос, което го направи четвърти избор за центъра на защитата след новия играч, както и титулярите Леандро Гонсалес Пирес и Сантяго Нуньес.

#Факундо Родригес #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА

