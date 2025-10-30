БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Асеновград забранява тротинетките в пешеходната зона

Чете се за: 00:45 мин.
Нарушителите ще бъдат глобявани с до 500 лева

тротинетка
Снимка: илюстративна
Асеновград стана поредният град в България, който забранява карането на електрически тротинетки в центъра. Решението идва след няколко сериозни инцидента през последните два месеца.

По улиците вече има табели, а скоро ще бъдат поставени и на други пешеходни зони. Нарушителите ще бъдат глобявани с до 500 лева.

За непълнолетните е задължително да носят каски, забранено е да возят други хора и да говорят по телефона, докато карат.

От общината се надяват новите мерки да направят града по-безопасен както за пешеходците, така и за самите младежи.

