Асеновград забранява тротинетките в пешеходната зона

Асеновград стана поредният град в България, който забранява карането на електрически тротинетки в центъра. Решението идва след няколко сериозни инцидента през последните два месеца.

По улиците вече има табели, а скоро ще бъдат поставени и на други пешеходни зони. Нарушителите ще бъдат глобявани с до 500 лева.

За непълнолетните е задължително да носят каски, забранено е да возят други хора и да говорят по телефона, докато карат.

От общината се надяват новите мерки да направят града по-безопасен както за пешеходците, така и за самите младежи.