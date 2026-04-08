Асистентът на Майкъл Карик Стив Холанд: Винаги трябва да се стремим към повече от място в Шампионската лига

Специалистът в щаба на клубната легенда подчерта амбицията на Манчестър Юнайтед за силен финал на сезона

Помощник-треньорът на Манчестър Юнайтед Стив Холанд заяви, че целта пред отбора е не само класиране за Шампионската лига, но и максимално доближаване до върха в класирането на Висшата лига.

"Винаги трябва да се стремим към повече от това просто да сме в местата за Шампионската лига. Искаме да печелим мачовете си и да се доближим максимално до първите позиции“, коментира Холанд.

"Червените дяволи“ се намират в отлична форма, като от назначаването на Майкъл Карик за временен наставник през януари тимът се изкачи до третото място в класирането. Седем кръга преди края на сезона Юнайтед е близо до гарантиране на място в топ 5, което осигурява участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Допълнителен тласък за амбициите на клуба дойде след победата на Арсенал над Спортинг Лисабон в Шампионската лига, която донесе пето гарантирано място за английските отбори.

Холанд обърна внимание и на необичайно дългата пауза между мачовете на отбора, която според него е помогнала за възстановяването и концентрацията върху финалния етап от сезона.

Към момента Манчестър Юнайтед има 55 точки, като изостава с шест от втория Манчестър Сити и води битка за място сред водещите отбори до края на кампанията.

#Стив Холанд #Майкъл Карик

