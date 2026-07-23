Асоциацията на топлофикационните дружества: След увеличението сумата ще бъде с около 50–60 цента месечно отгоре

След увеличението сумата ще бъде с около 50–60 цента месечно отгоре, заяви Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в студиото на "Денят започва".

Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества: "Когато „Топлофикация“ продаде топлинна енергия, тя я продава до абонатната станция и някой трябва да я разпредели между абонатите. Съответно тази услуга някой трябва да я заплати. Има определени разходи, които се превръщат в цена за топлинно счетоводство. Това на практика се случва почти всяка година при повечето топлинни счетоводители, за разлика от „Топлофикация София“, която не е извършвала актуализация на тази цена повече от 4 години. Прави го сега, с почти 40% увеличение. Най-разпространеният апартамент в България е двустайният — между 60 и 80 квадратни метра. В общия случай има три радиатора с уреди към тях и един щранг-лира, както и два водомера. Тази съвкупност от уреди и самата партида формират около 25 евро годишна такса преди увеличението. С увеличението тя става 35 евро. До момента, ако са плащали по около 2 евро и нещо на месец, сега сумата ще бъде с около 50–60 месечно цента отгоре."

В края на тази година всички уреди за отчитане трябва да бъдат подменени с дистанционни, заяви Георгиев.

Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества: "В края на тази година вече всички уреди за отчитане трябва да са дистанционни. Потребителите са постоянно информирани, а всички заинтересовани лица са предупредени за този краен срок. Може би 70–80% вече са подменили уредите си с дистанционни. От доста време, когато на един уред му изтече срокът, той се подменя с дистанционен и така се получи естествен процес. Смятам, че останалите приблизително 20% ще бъдат подменени до края на този период. Това изключва възможността за голяма част от грешките, свързани с човешкия фактор."

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