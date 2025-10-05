БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Астън Вила и Нюкасъл постигнаха домакински победи във Висшата лига
Астън Вила и Нюкасъл постигнаха домакински победи във Висшата лига

Милен Костов от Милен Костов
Спорт
"Вилъните" се наложиха над Бърнли, докато "свраките" надвиха Нотингам Форест.

Астън Вила
Снимка: БТА
Астън Вила и Нюкасъл спечелиха мачовете си от 7-ия кръг на Висшата лига. "Вилъните" се наложиха над Бърнли, докато "свраките" надвиха Нотингам Форест.

Дониел Мален откри резултата на стадион "Вила Парк" в Бирмингам. Бубакар Камара изведе нападателя сам срещу вратаря. Нидерландецът бе точен с шут в далечния ъгъл.

След почивката играчът на домакините удвои головата си сметка и преднината на тима. Този път голмайсторът получи подаване в наказателното поле от Морган Роджърс.

Гостите стигнаха до почетен гол, дело на резервата Чимуаня Угочукву, който засече с глава центриране от ъглов удар на Куилиндши Хартман.

Астън Вила заема 13-ото място в класирането с актив от 9 точки. Бърнли остава на 18- с 4 пункта.

Головете на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" в Нюкасъл дойдоха след почивката. Бруно Гимараеш откри резултата в 58-ата минута с фалцов удар извън наказателното поле.

Четвърт час преди края на редовното време Ник Волтемаде можеше да се разпише, но стреля в напречната греда. Нападателят все пак стигна до гол в 84-ата минута. Германецът се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на бившия играч на "черно-белите" Елиът Андерсън срещу Бруно Гимараеш.

Нюкасъл е 11-и в таблицата с 9 точки, докато Нотингам Форест се намира на 17-ата позиция с 5 пункта.

