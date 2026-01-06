Изходящ трансфер и подновен договор в редиците на Ботев Враца

Футболистът на Ботев Враца Ариан Кабаши преминава в румънския елитен Чиксереда, съобщиха от досегашния клуб на защитника.

Ариан се разделя с Ботев след 38 изиграни мача, в които записа 1 гол и 1 асистенция.

29-годишният бивш младежки национал на Косово премина в Ботев Враца през 2025 година.

Чиксереда се намира на 14-то място в класирането на елита в Румъния с актив от 16 точки.

По-рано врачани съобщиха, че защитникът Мартин Ачков е удължил договора си с клуба до юни 2028-а година. Бранителят в момента е контузен и лекува сериозна травма, а очакванията са да се върне на терена след около четири месеца.

Ачков, който е юноша на ЦСКА, пристигна във Враца през януари 2024-а година, а преди да скъса кръстни връзки на коляното и да се оперира, беше записал 9 мача през този сезон. 26-годишният ляв бек е играл също така за Славия, Спартак Варна и Септември София.

Общо има 53 мача, в които вкара 1 гол и даде 1 асистенция.