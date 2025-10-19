БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Астън Вила надигра Тотнъм в Северен Лондон след обрат

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Бирмингамци стигнаха до трите точки с голове на Морган Роджърс и Емилиано Буендия.

Астън Вила Тотнъм
Снимка: БТА
Слушай новината

Астън Вила победи Тотнъм с 2:1 в мач от 7-ия кръг на Висшата лига. Бирмингамци стигнаха до трите точки след обрат.

Домакинският натиск на лондончани се отплати в 5-ата минута, когато откриха резултата. Родриго Бентанкур стреля от движение, след като Жоао Палиня свали с глава центриране в наказателното поле на Мохамед Кудус. В следващата атака попадение именно на ганаеца бе отменено заради засада.

С напредването на срещата "вилъните" все по-смело гледаха към противниковата врата и в 37-ата минута възобновиха равенството. Морган Роджърс изравни с плътен шут извън наказателното поле в далечния ъгъл.

След почивката "шпорите" атакуваха по-често, но не материализираха предимството си. Подобно на първата част гостите изчакваха своя момент и нанесоха нов удар в 78-ата минута. Резервата Емилиано Буендия донесе обрат за възпитаниците на Унай Емери с нов изстрел извън пеналтерията.

Шампионатен дебют за столичани направи лятното попълнение Рандал Коло Муани, който замени Уилсън Одобер.

Астън Вила се изкачи до 10-ото място в класирането с актив от 12 точки. Тотнъм се смъкна до 6-ата позиция в подреждането с 14 пункта.

#Висша лига 2025/26 #Астън Вила #Тотнъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити
6
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Футбол

Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море
Левски си тръгна от "Тича" с трите точки след обрат над Черно море
Фрайбург стигна до точка след късен гол срещу Айнтрахт Франкфурт Фрайбург стигна до точка след късен гол срещу Айнтрахт Франкфурт
Чете се за: 01:10 мин.
Болоня продължава да впечатлява в Серия А Болоня продължава да впечатлява в Серия А
Чете се за: 01:10 мин.
Атанас Атанасов: През второто полувреме надиграхме ЦСКА Атанас Атанасов: През второто полувреме надиграхме ЦСКА
Чете се за: 01:32 мин.
Първа лига: Черно море - Левски (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"? Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Местните избори в РСМ - стрес тест за кабинета на Мицкоски
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ