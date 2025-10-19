Астън Вила надигра Тотнъм в Северен Лондон след обрат

Астън Вила победи Тотнъм с 2:1 в мач от 7-ия кръг на Висшата лига. Бирмингамци стигнаха до трите точки след обрат.

Домакинският натиск на лондончани се отплати в 5-ата минута, когато откриха резултата. Родриго Бентанкур стреля от движение, след като Жоао Палиня свали с глава центриране в наказателното поле на Мохамед Кудус. В следващата атака попадение именно на ганаеца бе отменено заради засада.

С напредването на срещата "вилъните" все по-смело гледаха към противниковата врата и в 37-ата минута възобновиха равенството. Морган Роджърс изравни с плътен шут извън наказателното поле в далечния ъгъл.

След почивката "шпорите" атакуваха по-често, но не материализираха предимството си. Подобно на първата част гостите изчакваха своя момент и нанесоха нов удар в 78-ата минута. Резервата Емилиано Буендия донесе обрат за възпитаниците на Унай Емери с нов изстрел извън пеналтерията.

Шампионатен дебют за столичани направи лятното попълнение Рандал Коло Муани, който замени Уилсън Одобер.

Астън Вила се изкачи до 10-ото място в класирането с актив от 12 точки. Тотнъм се смъкна до 6-ата позиция в подреждането с 14 пункта.