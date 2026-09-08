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Астън Вила отбеляза първия гол в основната фаза на Шампионска лига и победи Брюж

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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Джон МакГин бе автор на първия гол в основната фаза на турнира.

Астън Вила
Снимка: БТА
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Астън Вила победи Брюж с 3:2 в мач от първия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Джон МакГин бе автор на първия гол в основната фаза на турнира.

Срещата започна с минута мълчание в памет на жертвите на наводненията в Непал.

Бирмингамци откриха резултата на стадион "Ян Брейдел" в Брюж още в 11-ата минута. Джон МакГин прати топката в далечния ъгъл с фалцов удар от вътрешността на наказателното поле.

Домакините възобновиха равенството 8 минути по-късно. Хюго Ветлесен стреля от движение след подаване по земя на Ян Вирджили.

Възпитаниците на Унай Емери върнаха преднината си в три минути по-късно. Емилиано Буендия засече пас в пеналтерията на Жоао Гомеш.

Носителите на трофея от Лига Европа удвоиха аванса си в края на първото полувреме. Ян Зомер напусна наказателното си поле, в опит да изчисти подаване на Пау Торес. Никълъс Джаксън обаче го изпревари и изпрати топката в опразнената врата.

След час игра белгийците получиха дузпа, след намесата на ВАР, за игра с ръка на Аарън Уан-Бисака. Николо Трезолди се разписа от бялата точка.

До края на двубоя Николо Трезолди можеше да донесе точка на тима си, но Зион Сузуки изби в дясната греда удара му с глава.

В първото си гостуване от турнира Брюж ще премери сили с Интер, докато Астън Вила приема Фенербахче в първото си домакинство.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Брюж #Астън Вила

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