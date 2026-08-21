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Астън Вила привлече Аарън Уан-Бисака под наем от Уест Хем

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Спорт
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Бирмингамци ще имат задължението да откупят 28-годишния защитник при изпълнението на определени условия

Астън Вила привлече Аарън Уан-Бисака под наем от Уест Хем
Снимка: БГНЕС
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Астън Вила продължава активната си работа на трансферния пазар и привлече десния защитник Аарън Уан-Бисака от Уест Хем. 28-годишният футболист пристига на „Вила Парк“ под наем, като в сделката е включена клауза за задължително откупуване при изпълнението на определени условия.

Според информацията на Sky Sports News интерес към бившия футболист на Манчестър Юнайтед е проявявал и Фулъм, но в крайна сметка Уан-Бисака е избрал да продължи кариерата си в състава, воден от Унай Емери.

Привличането на английския бранител идва след раздялата с Коста Неджелкович, който премина под наем в шотландския Рейнджърс. Така Уан-Бисака трябва да запълни освободената позиция отдясно на защитата и да увеличи опциите пред Емери за новия сезон.

Уан-Бисака натрупа сериозен опит във Висшата лига през годините, а сега ще получи ново предизвикателство в кариерата си с екипа на бирмингамци.

Той се превръща в шестото голямо лятно попълнение на Астън Вила, който продължава да подсилва състава си преди същинската част от сезона.

#Аарън Уан-Бисака #ФК Уест Хем #ФК Астън Вила

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