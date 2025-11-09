Астън Вила разгроми Борнемут и продължава възхода си

Астън Вила продължава впечатляващото си представяне във Висшата лига, след като разгроми Борнемут с 4:0 на своя „Вила Парк“ и записа пета победа в последните си шест срещи. Тимът на Унай Емери демонстрира класа и контрол през целия двубой, а успехът бе най-тежкото поражение за „черешките“ от началото на сезона.

Емилиано Буендия и Амаду Онана се разписаха в края на първото полувреме, а Рос Баркли и Дониел Мален оформиха крайното 4:0 през заключителния четвърт час. Борнемут имаше шанс да се върне в мача в 67-ата минута, но Антоан Семеньо пропусна дузпа.

В друг мач от кръга Брентфорд се наложи с 3:1 над Нюкасъл, като бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго бе големият герой за домакините. Той реализира две попадения и изработи дузпата за първия гол на „пчелите“. Харви Барнс откри за гостите, но Кевин Шаде изравни, преди Тиаго да обърне резултата и да го затвърди с трето попадение в добавеното време.

Без участието на национала Илия Груев, който остана резерва, Лийдс Юнайтед загуби с 1:3 при гостуването си на Нотингам Форест. Лукас Нмеча даде аванс на „белите“, но домакините стигнаха до пълен обрат чрез Сангаре, Гибс-Уайт и Андерсон, който оформи крайния резултат от дузпа.

Кристъл Палас и Брайтън завършиха при нулево равенство в последния следобеден мач от кръга, а 11-ият кръг в Англия ще бъде затворен с дербито между Манчестър Сити и Ливърпул.