Астън Вила се отчете и във Висшата лига

Отборът на Астън Вила спечели първи три точки във Висшата лига, след като направи пълен обрат срещу Фулъм за 3:1 в шестия кръг. Успехът идва няколко дни след първата победа за сезона в Лига Европа срещу Болоня.

Раул Хименес изведе тима от Лондон напред в резултата още в третата минута на мача, като гостите водеха повече от половин час, но Оли Уоткинс изравни за "виланите" малко преди края на първата част.

След почивката в рамките на две минути Джон Макгин и Емилиано Буендия вкараха за тима от Бирмингам и гарантираха първия успех за първенство. Астън Вила вече има 6 точки в актива си и се изкачи до 16-о място - над чертата на изпадащите.

Фулъм изпусна възможността да се изкачи в Топ 5 и се свлече до десета позиция с 8 точки.