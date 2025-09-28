БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Астън Вила се отчете и във Висшата лига

"Виланите" изплуваха от зоната на изпадащите след успех над Фулъм.

Астън Вила - Мати Кеш, Оли Уоткинс
Снимка: БТА
Отборът на Астън Вила спечели първи три точки във Висшата лига, след като направи пълен обрат срещу Фулъм за 3:1 в шестия кръг. Успехът идва няколко дни след първата победа за сезона в Лига Европа срещу Болоня.

Раул Хименес изведе тима от Лондон напред в резултата още в третата минута на мача, като гостите водеха повече от половин час, но Оли Уоткинс изравни за "виланите" малко преди края на първата част.

След почивката в рамките на две минути Джон Макгин и Емилиано Буендия вкараха за тима от Бирмингам и гарантираха първия успех за първенство. Астън Вила вече има 6 точки в актива си и се изкачи до 16-о място - над чертата на изпадащите.

Фулъм изпусна възможността да се изкачи в Топ 5 и се свлече до десета позиция с 8 точки.

#Висша лига 2025/26 #ФК Фулъм #ФК Астън Вила

