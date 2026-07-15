Астрономи откриха в междузвездното пространство вид захар, която се среща и в малините

Пространството между звездите стана малко по-сладко, след като астрономи откриха в Космоса вид захар, която се съдържа и в малините, и в продуктите за изкуствен тен, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на публикация в списание "Нейчър астронъми".

Тази захар, наречена еритрулоза, се крие в т.нар. междузвездна среда - разредени облаци от газ и прах, разпръснати между звездите.

Използвайки два радиотелескопа в Испания, изследователите са събрали данни от голям газов облак близо до центъра на Млечния път. Те са идентифицирали захарта в газообразна форма, като са сравнили сигналите от телескопите с проби в лабораторията.

Това е най-новият вид захар, открит в Космоса - в регион, пресечен от близнаците "Вояджър" на НАСА - най-отдалечените космически апарати, пътували някога от Земята. Учените са открили интересни химични съединения в нашата галактика, включително градивни елементи на генетичния материал и части от клетката.

Преди около 25 години те забелязаха "братовчед" на трапезната захар в близост до центъра на Млечния път. Черните зрънца от астероида "Бену", събрани от космическия апарат "Осирис-Рекс" на НАСА, разкриха други видове захари, включително ключов компонент на ДНК.

Откритата в междузвездното пространство захар не е жизнено необходима, но може лесно да се превърне във форма, за която се смята, че е била от решаващо значение за зараждането на живота на Земята. Освен това, тя е е една от най-сложните захари, откривани досега, отбелязва астрофизичката Ерика Хамдън от Университета на Аризона.

"Това е идеален пример за вещество, което просто се носи някъде из галактиката", допълва в придружаващ публикацията коментар Хамдън, която не е участвала в изследването.

Тези междузвездни изследвания имат за цел да разберат как е възникнал животът. Дали далечни комети или космически скали са ни донесли необходимите съставки? Или основните компоненти вече са били тук и в крайна сметка са дали начало на нашата Слънчева система?

Откритата в междузвездното пространство захар подкрепя втората теория. Изследователите възнамеряват да търсят още захари в космоса и да разберат как те се преобразуват в различни форми.

Откриването им на дадено място означава, че те вероятно се крият и в отдалечени кътчета на галактиката, заедно с други важни съставки, обяснява авторът на изследването Исаскун Хименес-Сера, астрофизик от Центъра по астробиология в Испания.

"Ключови съставки за възникването на живота може да има и в други региони на галактиката, което отваря възможността за развитие на живот и на други места във Вселената", казва Хименес-Сера.