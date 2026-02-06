Атака с бомба срещу шиитска джамия в Исламабад

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 10 души бяха убити днес при атака с бомба срещу шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад по време на молитва, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Атентатът, който очевидно е дело атентатор самоубиец, е извършен в предградията на столицата по-малко от три месеца след подобно нападение в Исламабад, каза полицейският говорител Таки Джавад.

"Засега мога да потвърдя, че най-малко 12 души са загинали", заяви Джавад и изрази опасения, че броят на жертвите може да нарасне.

Най-малко 15 ранени са били откарани в болници, като някои от тях са в критично състояние, съобщи служителят от спасителните служби Мохамед Амир.

Шиитските мюсюлмани съставляват около 20% от почти 250-милионното население на Пакистан. В миналото пакистанските талибани и екстремистката групировка "Ислямска държава" са извършвали атаки срещу шиитски мюсюлмани, но нито една въоръжена групировка не е поела отговорност за днешното нападение.

Болниците в града бяха поставени в повишена готовност, тъй като линейки продължават да пристигат с ранени, каза Амир.

