Атака в съда срещу австралийската забрана за социални мрежи под 16 години

В Австралия започна съдебна битка срещу новия закон, който забранява на деца под 16 години да използват социални мрежи като YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook и Instagram. Забраната трябва да влезе в сила на 10 декември и ще доведе до деактивиране на над 1 милион тийн акаунти.

Група активисти, нарекли се „Проект Дигитална свобода“, подадоха конституционна жалба във Висшия съд на Австралия. Те се опитват да спрат закона, а ищците са двама 15-годишни – Ноа Джоунс и Мейси Нейланд.

Според тях забраната „ограбва“ правото на младите хора да участват в политически разговори онлайн - право, което според активистите е защитено от конституцията. Австралия няма изрично записано право на свободно слово, но съдът е постановявал, че политическата комуникация е защитена.

Решението предстои, а обществото е разделено дали забраната защитава децата или ограничава свободата им.