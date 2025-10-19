БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:50 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
Чете се за: 00:37 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 04:00 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Аталанта и Лацио не си вкараха гол

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Тимът от Бергамо продължава без загуба от началото на сезона.

Марио Пашалич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

В нервен, но и доста скучен мач, отборите на Аталанта и Лацио завършиха при 0:0. Тимът от Бергамо продължава без загуба от началото на сезона, а сега влезе в серия от три поредни равенства, като заема осмо място във временното класиране с 11 точки. Лацио е 12-и с 8 точки в актива си.

Домакините имаха повече шансове за гол, особено през второто полувреме. В 50-ата минута Адемола Лукман стреля над вратата на гостите, а в 72-ата Никола Кръстович засече с глава топката след центриране от корнер, но удари греда за Аталанта.

Давиде Дзапакоста също бе близо до попадение за домакините в 81-ата минута, но насочи топката право в левия страничен стълб на вратата на Лацио.

#Серия А 2025/26 # ФК Аталанта #ФК Лацио

Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд"
Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд"
Фрайбург стигна до точка след късен гол срещу Айнтрахт Франкфурт
Чете се за: 01:10 мин.
Болоня продължава да впечатлява в Серия А
Чете се за: 01:10 мин.
Астън Вила надигра Тотнъм в Северен Лондон след обрат
Чете се за: 01:32 мин.
Гол и асистенция на Нико Пас помогнаха на Комо да победи Ювентус
Чете се за: 01:00 мин.
Атлетико Мадрид записа минимален успех над Осасуна у дома
Чете се за: 00:47 мин.

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР) За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
Регионални
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
Чете се за: 02:37 мин.
По света
