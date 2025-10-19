Аталанта и Лацио не си вкараха гол

В нервен, но и доста скучен мач, отборите на Аталанта и Лацио завършиха при 0:0. Тимът от Бергамо продължава без загуба от началото на сезона, а сега влезе в серия от три поредни равенства, като заема осмо място във временното класиране с 11 точки. Лацио е 12-и с 8 точки в актива си.

Домакините имаха повече шансове за гол, особено през второто полувреме. В 50-ата минута Адемола Лукман стреля над вратата на гостите, а в 72-ата Никола Кръстович засече с глава топката след центриране от корнер, но удари греда за Аталанта.

Давиде Дзапакоста също бе близо до попадение за домакините в 81-ата минута, но насочи топката право в левия страничен стълб на вратата на Лацио.