Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Бетис с голове през първата част

Милен Костов
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Джулиано Симеоне и Алекс Баена се разписаха за "дюшекчиите".

Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид победи Бетис с 2:0 в последния мач от 10-ия кръг на Ла Лига. Головете на Джулиано Симеоне и Алекс Баена дойдоха през първото полувреме.

"Дюшекчиите" откриха резултата на стадион "Ла Куртиха" в Севиля след само 179 секунди игра. Джулиано Симеоне се разписа с изстрел от воле извън наказателното поле.

Възпитаниците на Диего Симеоне удвоиха преднината си и подпечатаха успеха си с нов гол в добавеното време на първата част. Алекс Баена овладя подаване в пеналтерията на Хулиан Алварес. Испанецът оформи крайния резултат с фалцов удар в далечния ъгъл.

След почивката възпитаниците на Мануел Пелегрини сториха всичко по силите си, за да намалят изоставането си. В 60-ата минута изстрел на Абде Езалзули от пряк свободен удар срещна напречната греда.

Всички 4 точни изстрела през второто полувреме бяха на сметката на домакините. Ян Облак обаче се справи с шутове на Джовани Ло Селсо и резервата Седрик Бакамбу, за да се поздрави със суха мрежа.

Атлетико Мадрид се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 19 точки. Бетис заема 6-ата позиция в подреждането с 16 пункта.

