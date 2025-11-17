Атомното дуо на Хюстън разочарова Орландо (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
"Ракетите" оцеляха срещу "магьосниците" и продължават възхода си в НБА.

атомното дуо хюстън разочарова орландо видео
Снимка: Houston Rockets/X

Кевин Дюрант и Алперен Шенгюн обединиха своите усилия, за да удължат възхода на Хюстън Рокетс до четири поредни успеха в НБА. Момчетата на Име Удока оцеляха срещу Орландо Меджик със 117:113 след продължение в мач, който се изигра в „Тойота Сентър“. „Ракетите“ трябваше да догонват през цялата среща, като едва в края на редовното време намериха сили да изравнят, а в редовното време да надделеят, спирайки успешната серия на баскетболистите на Джамал Моузли от три последователни успеха отвъд океана.

„Рокетс“ се намират еднолично на третото място във временното класиране на Западната конференция с девет победи и три загуби, а „магьосниците“ заемат незавидната десета позиция на Изток с по седем успеха и поражения. За Хюстън предстои сериозно изпитание, което ще на 20 ноември (четвъртък), когато ще гостува на Кливланд Кавалиърс. От своя страна Орландо ще приеме Голдън Стейт Уориърс ден по-рано.

Уендъл Картър – младши и Франц Вагнер дадоха тон за ударния старт и двуцифрената разлика в полза на гостите. Въпреки точния мерник на Кевин Дюрант, който се превърна в основната опция да отвръща на предизвикателството, домакините не успяха да отговорят и „магьосниците“ се откъснаха със 7 точки в края на дебютната част.

Вагнер и Картър – младши често напомняха за себе си и в следващия период, оставяйки водачеството в ръцете на тима от щата Флорида. Рийд Шепърд, Аарон Холидей и Дюрант оставиха вратичка за обрат на „ракетите“, но срещнаха отговор от Дезмънд Бейн и Тристан да Силва, които не се забавиха да изстрелят Меджик при 55:46.

Сценарият често се повтаряше и при подновяването на играта, като този път Антони Блек и Вагнер поеха щафетата. Алперен Щенгюн подкрепи Дюрант, като усилията на двамата в нападение стигнаха само до това да оставят тексасци в играта и гостите да се откъснат с 3 точки след 36 минути игра.

Стартът на последната част принадлежеше на Бейн, който бе в основата на това „магьосниците“ да стигнат до двуцифрена разлика. Точните стрелби на Джабари Смит – джуниър, Дюрант и Шенгюн вдъхновиха така желания обрат за Рокетс във финалните 3 минути. Забивка на Блек доведе до 2 точки аванс за Меджик с 2 секунди до края, но той пропусна наказателния удар, а нападение по-късно Шенгюн отбеляза трудно със сирената за край на редовното време и остави всичко за продължението.

Драмата бе пълна в допълнителните 5 минути, които преминаха основно в смяната на водачеството. Така се стигна до размяна на наказателни удари, при които Дюрант и Шепърд изведоха тексасци с 3 плюс във финалните 4 секунди. Атака по-късно Картър – младши сбърка само веднъж от въпросната линия, а Амин Томпсън не трепна в следващото нападение и сложи точка на спора.

Кевин Дюрант отново бе големият лидер на Хюстън със своите 35 точки, 5 борби и 6 асистенции. Алперен Шенгюн не остана по-назад, отчитайки се с 30 точки, 12 овладени под двата ринга топки и 8 асистенции. Рийд Шепърд приключи с 16 и 7 овладени под двата коша топки, Амин Томпсън записа 12 точки и 10 борби. Джабари Смит – джуниър приключи с 10 и 10 овладени под двата ринга топки.

Франц Вагнер се отличи за Орландо с 29 точки и 5 борби. Дезмънд Бейн реализира 26, Антъни Блек отбеляза 18, Уендъл Картър – младши финишира с 15 точки и 6 овладени под двата ринга топки. Тристан да Силва има 13 и 6 овладени под двата коша топки.

